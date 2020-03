Ongeval met vrachtwagens op E19 in Loenhout Toon Verheijen

24 maart 2020

17u07 0 Wuustwezel Een ongeval op de E19 veroorzaakte dinsdagnamiddag redelijk wat verkeershinder op de E19 ter hoogte van Loenhout in de richting van Nederland.

Er was wat filevorming door grenscontroles, maar een Poolse vrachtwagenbestuurder had die file vermoedelijk te laat opgemerkt. Hij reed achteraan in op zijn voorganger. Er vielen geen gewonden, maar de vrachtwagen moest wel getakeld worden.