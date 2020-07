Ondanks sensibiliseringsactie weer dertien mensen uit Groot Schietveld gehaald: “Vanaf nu volgen er boetes” Toon Verheijen

06 juli 2020

10u35 0 Wuustwezel De politie heeft zondag weer dertien mensen uit het Groot Schietveld gehaald die geen vergunning hadden om er te zijn. Dat gebeurde amper enkele uren nadat De politie heeft zondag weer dertien mensen uit het Groot Schietveld gehaald die geen vergunning hadden om er te zijn. Dat gebeurde amper enkele uren nadat Defensie nog een persconferentie had gehouden om de problematiek van wandelaars en fietsers aan te kaarten.

Het deed de voorbije weken al heel wat stof opwaaien in de gemeente Wuustwezel dat Defensie plots de grote toegangsweg naar het Groot Schietveld had afgesloten. Defensie deed dat omdat militaire oefeningen meermaals verstoord werden. “De oefeningen zullen in de toekomst nog toenemen”, zegt Jean-Claude Gunst van de federale politie. “Wie zich niet aan de toegangsregels houdt, neemt grote risico’s. We hebben de voorbije maand al gesensibiliseerd en zondag hebben we nog eens vierhonderd flyers uitgedeeld op het Klein Schietveld. Toch hebben we op het Groot Schietveld nog dertien mensen van het terrein moeten halen die geen vergunning hadden om er te zijn. We gaan nu in samenspraak met het parket Antwerpen streng toekijken en regelmatig controles uitvoeren. Overtreders zullen een boete krijgen.”