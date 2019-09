Om ter indrukwekkendst: 32 wagens versierd met 4 miljoen dahlia’s trekken door straten van Loenhout ADA

08 september 2019

18u47 0

Vier miljoen dahlia’s, 32 wagens en 17.000 enthousiaste mensen langs de weg om al dat moois te bewonderen. De Bloemencorso in Loenhout was opnieuw een groot succes. “De grote wagens tellen allemaal ongeveer 200.000 bloemen, reken daarbij nog de kleinere wagens en je komt al snel aan vier miljoen”, vertelt organisator Dennis van der Meer.

Net als de andere jaren wordt er opnieuw gestreden voor de felbegeerde wisselbeker. “We reiken verschillende prijzen uit. Zo is er de prijs van de kinderjury voor de wagens van de kinderen, is er de publieksprijs en de prijs voor beste figuratie”, legt van der Meer uit. “Wie echt een hele goede wagen maakt kan natuurlijk alle prijzen in de wacht slepen.”

Buurtschap Notelaar wint met hun ontwerp ‘Het ei van Columbus” de 68ste editie van de Bloemencorso Loenhout.

De andere winnaars zijn:

Prijs van het Publiek:

BIG - Buurtschap Westhoek

Vikings - Buurtschap Oosteneind

Back to the 80's - Buurtschap KLJ

Prijs van het kind:

BIG - Buurtschap Westhoek

De kabouters zullen het wel doen - Buurtschap Zuidhoek

Back to the 80's - Buurtschap KLJ

Prijs animatie:

De kabouters zullen het wel doen - Buurtschap Zuidhoek

BIG - Buurtschap Westhoek

Vroem Vroem! - Buurtschap Westhoek