Nieuwe skateplein officieel geopend Toon Verheijen

24 juni 2019

20u52 1 Wuustwezel De skatende jeugd van Gooreind en omstreken weten waar ze voortaan moeten zijn. Aan de sporthal Koch is immers het nieuwe skateplein geopend.

De indeling van het skateplein kwam tot stand door participatie met skaters van Gooreind. “We hebben de skaters van het begin gezegd hoeveel budget er voorzien was voor het skateplein”, vertelt schepen van Jeugd Kris Van Looveren (CD&V). “We zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben samen met hen naar de best mogelijke oplossingen gezocht. De bedoeling was om zoveel mogelijk toestellen te plaatsen binnen het voorziene budget.” De skaters hebben zelf de toestellen gekozen en de indeling bepaald. De betonnen elementen zijn gemaakt door leerlingen van de bouwafdeling van VITO Hoogstraten. Het leuke hierbij was dat er ook enkele skaters bij zijn die de blokken op school mee hebben gemaakt.”