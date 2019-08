Neem een kijkje achter de schermen van Bloemencorso Loenhout ADA

11 augustus 2019

17u07 0 Wuustwezel Over minder dan een maand rijdt de grootste bloemencorso van België in Loenhout weer uit. Maar voordat het zover is, moet er nog veel gelast, gezaagd, gepapt en geverfd worden. Hoe dat in zijn werk gaat wordt op 25 augustus getoond in een van de reusachtige corsobouwtenten.

32 bloemenwagens zullen op zondag 8 september opnieuw door de straten van Loenhout rijden. Maar hoe worden die wagens nu gebouwd? En wanneer worden de bloemen aangebracht?

“Op dit moment draaien de voorbereidingen op volle toeren. Bij elk buurtschap wordt er hard gewerkt om hun wagen op tijd af te hebben. En dat is dit jaar lastiger dan andere jaren, want de stoet vindt plaats op de vroegst mogelijke 2e zondag van september. Juist daarom is deze editie van Open Tenten Dag super interessant om te bezoeken. Je ziet veel, ervaart de sfeer en proeft de stress”, vertelt Dennis van der Meer van de organisatie.

Iedereen is welkom in een van de zeven deelnemende buurtschappen van 10 tot 16 uur. De bouwtenten zijn dan geopend voor het grote publiek en enthousiaste wagenbouwers geven uitleg over hun wagen, je kunt hun maquette bekijken en zelfs een handje meehelpen.

Meer informatie over Open Tenten Dag, de deelnemende buurtschappen en de grootste bloemencorso van België vind je op www.corsoloenhout.be