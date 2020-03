N-VA pleit voor bijkomende steunmaatregelen voor winkeliers, horecazaken en verenigingen Toon Verheijen

18 maart 2020

10u28 0 Wuustwezel De N-VA-fractie in Wuustwezel pleit voor extra ondersteuningslmaatregelen voor de plaatselijke zelfstandigen. Ze pleiten voor extra financiële steun en het terugstorten van huurgelden voor gemeentelijke infrastructuur voor verenigingen en dergelijke die iets gepland hadden.

Cafés en restaurants krijgen een forfaitair bedrag van 4.000 euro en voor winkels die in het weekend moeten sluiten 2.000 euro. Mogelijk komen er nu nog andere regelingen omdat de maatregelen verstrengd zijn. Bovendien is er ook nog eens een steunfonds van vijf miljoen euro voor jeugd en sociaal toerisme. “Maar wij pleiten ervoor om als gemeente nog iets extra te doen voor onze handelaars”, zegt raadslid Amber Vermeiren. “Voor cafés en restaurants zouden we een bijkomend maandelijks bedrag van 500 euro willen voorzien. Voor winkels denken we aan 250 euro per maand. We willen ook dat verenigingen die activiteiten moeten afzeggen in gemeentelijke infrastructuur of bijvoorbeeld materialen huren bij de uitleendienst, de huurgelden of de eventuele annulatievergoedingen niet zouden moeten betalen. De reeds betaalde huurgelden zouden worden teruggestort.”