Molenheide wordt tijdelijk schoolstraat Toon Verheijen

04 juni 2020

20u00 1

De straat Molenheide – waar de school Sterbos ligt - zal in navolging van de Kloosterstraat, het Hagelkruis, de Gasthuisstraat, de Visserij en de Warandestraat tijdelijk een schoolstraat worden. De maatregel gaat op vrijdag 5 juni al in en zal gelden tot het einde van het schooljaar. Een schoolstraat wil zeggen dat de straat aan het begin en aan het einde van de schooldag gedurende een zo kort mogelijke periode afgesloten wordt. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Molenheide wordt een schoolstraat vanaf de Nieuwmoersesteenweg tot aan de parking. Er zullen nadarhekken geplaatst worden van 8.10 tot 8.30 uur en van 15.20 tot 15.40 uur. Op woensdag van 12 tot 12.20 uur.

Meer over Gasthuisstraat

Hagelkruis

Kloosterstraat

Molenheide

Nieuwmoersesteenweg

Sterbos

Visserij

Warandestraat