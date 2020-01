Meer dan 6.000 bezwaarschriften tegen komst van kleiduifschietstand op Groot Schietveld Toon Verheijen

03 januari 2020

20u26 5 Wuustwezel De gemeente Brasschaat heeft het openbaar onderzoek voor de De gemeente Brasschaat heeft het openbaar onderzoek voor de kleiduifschietstand afgesloten. Natuurpunt alleen al heeft 6.234 bezwaarschriften overhandigd. Volgende week maandag wordt ook het onderzoek in Brecht afgesloten. Eerdere uitspraken van een van de initiatiefnemers lokte ook heel wat verontwaardigde reacties uit. “Voor ons blijft het duidelijk: die schietstand kan echt niet. En laten uitschijnen dat het maar om een schietstand voor een klein clubje gaat, is flauwekul.”

De komst van een eventuele schietstand op het Groot Schietveld blijft voor de nodige animo zorgen. Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van vzw De Zwarte Duif in Brasschaat is ondertussen afgesloten. Maandag gebeurt hetzelfde in Brecht. Natuurpunt, dat onder meer online een petitie organiseerde, gaf gisteren meer dan 6.200 bezwaarschriften af in Brasschaat en zal dat ook maandag in Brecht doen. Het dossier leeft, zeker ook bij bewoners uit de Arthur Boelstraat in Gooreind (Wuustwezel). Die straat loopt dood en daar begint ook het militair domein. Vooral zij vrezen (geluids)overlast van de schietstand. “Wij zijn hier midden jaren ’80 komen wonen”, vertelt buurtbewoner Herman Van Den Heuvel samen met Peter Symens van Natuurpunt. “Er waren toen twee schietstanden. Zij mochten er toen zitten bij gratie van Defensie, maar later veranderde de wetgeving en moesten ze een vergunning aanvragen. Dat deden ze ook, maar toenmalig minister Vera Dua (Agalev, later Groen, red) weigerde die waardoor ze moesten sluiten.” Die weigering kwam er in 2006.

Er zijn metingen gedaan. Dat klopt. Maar de stormwind stond toen wel in de andere richting. Peter Symens

Overlast

In 2016 werd al eens een nieuwe aanvraag gedaan, maar zonder resultaat. Nu zijn er dus nieuwe plannen van De Zwarte Duif, een van de uitbaters van de vroegere schietstanden. Hun aanvraag wordt door de tegenstanders met argwaan bekeken. “Sinds 2006 zijn de schietstanden gesloten, maar je moet eens gaan kijken in de vennen”, klinkt het bij Peter Symens. “Daar liggen nog altijd de restanten van destijds. Nu zouden ze wel bio afbreekbare kleiduiven gebruiken, maar eigenlijk maakt dat geen verschil. Die bestaan uit zand en klei en dat zorgt uiteindelijk ook voor een ophoping in het natuurgebied dat ook niet natuurlijk is. Punt blijft dat het een gebied is met een Europees beschermd statuut heeft voor vogels en andere diersoorten.”

Voormalig schepen van onder meer militaire relaties in Brasschaat Luc Sevenhans (N-VA) haalde eerder aan dat studies bewijzen dat er geen overlast kan zijn en dat Natuurpunt ‘goochelt’ met cijfers. “Maar die metingen zijn onder meer gedaan tijdens een periode dat de wind volledig de andere kant op stond”, klinkt het. “Kijk maar naar Morkhoven (Herentals). Daar is de schietstand op 1.700 meter, maar zijn de knallen nog duidelijk hoorbaar. Hier is de dichtstbijzijnde bewoning op 500 meter! En bekijk nauwgezet de vergunningsaanvraag: eigenlijk willen ze schieten op alle momenten dat de militairen niet schieten: ’s avonds, in de weekends… En dat in een gebied waar ook veel wandelaars zijn. Wij hopen echt dat het gezond verstand zegeviert. Bij hun eerste aanvraag waren nagenoeg alle adviezen negatief. Hopelijk is dat nu ook het geval. Dit is echt geen aanvraag voor een clubje van 50 leden. Ze willen hier zelfs nationale en internationale wedstrijden organiseren. Het gaat om vier schietlocaties en alles is voorzien op 1.400 schutters.”

Behoeftenstudie

Peter Symens benadrukt dat er destijds een behoeftenstudie is gemaakt voor geluidshinderende sporten zoals motorcross en ook het kleiduifschieten. Het doel was twee locaties per provincie voor kleiduifschieten. “En de praktijk anno 2019 is dat er in de provincie Antwerpen al twee vergunde schietstanden zijn”, zegt Symens. “Puurs en Herentals. Dus als er één plaats is in Vlaanderen waar de schutters al aan hun trekken komen, is het net wel deze regio. Het argument dat ze alles gaan opruimen, is mooi in theorie maar is in de praktijk eigenlijk niet haalbaar.” Buurtbewoners benadrukken ook dat ze geen problemen hebben met de militaire activiteiten. “Zij doen er echt alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Dat zij af en toe moeten oefenen, weten we ook. Daar heeft niemand problemen mee. Dat is meestal ook alleen binnen de werkuren.”

Beroep

Als het openbaar onderzoek ook in Brecht is afgelopen, moeten de gemeentebesturen en daarna ook alle andere betrokken instanties een advies geven. Het is uiteindelijk de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen die al dan niet een vergunning moet afleveren. Daarna bestaan er nog verschillende beroepsprocedures. De kans dat er dus effectief geschoten zal worden door particuliere kleiduifschutters de komende jaren is eerder klein.