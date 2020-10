Leerlingen VITO Hoogstraten ontwerpen mobiel fietsenrek voor gemeente Wuustwezel Toon Verheijen

12 oktober 2020

12u43 0 Wuustwezel Enkele leerlingen van het VITO in Hoogstraten hebben in opdracht van de gemeente Wuustwezel een mobiel fietsenrek gemaakt. Het fietsenrek staat voorlopig aan de Wereldwinkel, maar zal nadien regelmatig van plaats veranderen. “We zetten volop in op fietsen. Met het fietsenrek willen we aantonen dat op één parkeerplaats voor een auto tien fietsen kunnen staan", zegt schepen Rit Luyckx (CD&V).

De gemeente Wuustwezel zet al geruime tijd in op verkeersveilige projecten en ondertekende ook het SAVE-charter. “Eén van de punten waar wij heel erg op willen inzetten is onze gemeente veiliger maken voor de fietser”, zegt schepen van Mobiliteit Rit Luyckx (CD&V). “We hebben al verschillende schoolstraten gerealiseerd in de gemeente, maar we willen het ook aangenamer maken voor de winkelende fietser. Zeker nu we in het kader van “Koop in Wuustwezel” onze inwoners stimuleren om zoveel mogelijk in de buurt inkopen te doen. Dat kan perfect met de fiets. Je hoeft geen parkeerplaats te zoeken én je kan vlak voor de deur ‘parkeren’. Maar dan moet daar wel plaats voor zijn natuurlijk.”

Fietsenrek

Daarom kwam het gemeentebestuur op het idee om een mobiel fietsenrek te laten maken. “We hebben het ontwerp voorgelegd aan VITO van Hoogstraten en die waren gelijk enthousiast om hieraan mee te werken”, zegt Rit. “Het leuke is dat de twee leerlingen die hier samen met hun leerkracht Johan Goris aan gewerkt hebben, Robbert Bastiaens en Dennis Palinckx, ook in Wuustwezel wonen. Ze hebben er samen een schitterend stuk van gemaakt.”

Boodschap

De gemeente wil met het mobiele fietsenrek een duidelijke boodschap geven. “Op de plaats waar één klant met de auto kan staan, kunnen 10 klanten staan die met de fiets komen winkelen. We vonden in de Wereldwinkel alvast een heel enthousiaste handelaar waar ons fietsenrek alvast een eerste periode mochten plaatsen.”