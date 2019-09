Leerlingen van ‘t Blokje trekken naar nieuwe school Toon Verheijen

02 september 2019

Voor de leerlingen van ’t Blokje in Loenhout was de eerste schooldag dit jaar een bijzondere. Vooral dan voor de leerlingen van het derde tot zesde leerjaar, want zij zullen voortaan de lessen volgen in hun nieuwe school waarvan de bouwwerken een hele tijd geleden al waren gestart. Zij zitten voortaan in Blokje Blauw. “De school kost in totaal twaalf miljoen euro en het eerste deel is nu klaar”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “De school zal ook na de uren geopend zijn. Zo blijven de speelplaats en het speelbos open als speelterrein, worden de sporthal en de polyvalente zaal door verenigingen gebruikt en krijgen kinderopvang en jeugdbibliotheek een plaatsje in het gebouw. In het nieuwe concept zijn er ook twaalf appartementen voorzien. “ En de leerlingen? Die speelden op de eerste dag al volop op hun gloednieuwe speelplaats.