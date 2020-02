Leerlingen starten vakantie met carnavalsoptocht door de straten Toon Verheijen

21 februari 2020

De kinderen van alle Wuustwezelse scholen hebben de vakantie op een leuke manier ingezet. De massa piraten, soldaten, prinsessen of soms zelfs griezels trokken in stoet door de straten van Wuustwezel. Dat was in de voormiddag al het geval in Gooreind en in de namiddag waren onder meer de scholen Triangel, De Wissel en Daltonschool De Vinkjes aan de beurt. Vrijdagavond is er ook nog het Jeugdcarnaval dat georganiseerd wordt door de jeugdverenigingen. Op zaterdag staat de ‘Nog geen naam Quiz’ van de Gortepappers op het programma en zondag is er het Kindercarnaval.