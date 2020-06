Leerlingen De Wissel smullen van ijsje van Rosa di Luna Toon Verheijen

25 juni 2020

13u58 16 Wuustwezel De leerlingen van basisschool De Wissel in Wuustwezel hebben donderdag allemaal genoten van een verfrissend en vooral een heerlijk ijsje van Rosa di Luna, De leerlingen van basisschool De Wissel in Wuustwezel hebben donderdag allemaal genoten van een verfrissend en vooral een heerlijk ijsje van Rosa di Luna, de zaak die Hilde Chantrain recentelijk opende

“Wij hebben een heel actief en goed werkend oudercomité”, zegt directeur Jan Van Gils. “Elk jaar opnieuw zorgen zij voor leuke activiteiten. Zo zijn we als eens naar de Zoo geweest, deden we een sportkamp en dit jaar was het de bedoeling dat we een avonturentocht zouden doen. Corona gooide helaas roet in het eten. Om de pijn te verzachten kregen de kinderen een lekker ijsje van een lokale ondernemer. Zo kwamen we bij Rosa di Luna terecht en het moet gezegd: ze waren lekker! Zo sloten we dit bizarre schooljaar toch nog in schoonheid af.”