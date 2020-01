Leerlingen Berkenbeek krijgen veldritlessen van G-sportkampioenen Lars de Jong en Gunther Boons Toon Verheijen

30 januari 2020

13u05 1 Wuustwezel Zes ex-leerlingen van Berkenbeek die actief zijn in het G-wielrennen/veldrijden kwamen donderdagochtend hun kunnen tonen aan de leerlingen die er nu op school zitten. Ze reden enkele rondjes op het plaatselijke parcours en gaven nadien ook echt mee turnles aan de kinderen.

Berkenbeek heeft op het domein achteraan een wat heuvelachtig stuk speelterrein liggen wat ideaal is om een uitdagend veldritparcours te maken. De voorbije dagen werd zelfs een zandbak gemaakt, werden de linten gespannen en hier en daar zelfs wat spandoeken opgehangen. De ‘lesgevers' van dienst die present tekenden: Belgisch Kampioen G-veldrijden Gunther Boons (22), Belgisch en Europees Kampioen op de weg Lars de Jong (25), Glenn Verresen (21), Kevin Van Loon (18), Maximilliani Ansoms (15) en Nick Aerts (23). Ze werden als echte wielerhelden voorgesteld aan het talrijke publiek. “Natuurlijk vinden wij dit super om te doen”, zeggen de sportieve ex-leerlingen van Berkenbeek. “Wij hebben het hier geleerd en zijn altijd blijven fietsen. Misschien dat er nu na ons nog wel volgen.”

Kidstour

De initiatielessen kaderen in de veldtoertocht die de school op zondag 9 februari organiseert. De twintigste editie alweer. “Het is ooit begonnen als een actie om wat geld in het laatje te brengen om onze bouwprojecten te financieren”, vertelt leerkracht Jan Aertsen. “Ieder jaar lokken we toch zo'n 800 tot 1.000 deelnemers. We hebben ook een speciale kidstour uitgestippeld van zo'n vijftien kilometer. Daar hopen we dat onze leerlingen samen met andere kinderen uit Wuustwezel en omstreken samen zullen fietsen. Dat leerlingen die niet op Berkenbeek zitten ook eens kunnen zien wat voor sportieve leerlingen er bij ons zitten. “

Promoten

Berkenbeek ziet de veldtoertocht en de initiatielessen ook een beetje als een promotie voor het G-sporten. “De jongens die hier de initiatielessen zijn komen geven, zijn ook hier begonnen met fietsen en zijn dat blijven doen. En zie maar wat sommigen van hen al bereikt hebben”, vertelt Jan. “Maar het G-sporten blijft toch nog altijd wat ondergewaardeerd en daar hopen we ook wat verandering in te brengen. Voor kinderen met een beperking is een ploegsport niet altijd evident, maar er zijn nog alternatieven zoals dit veldrijden of wielrennen.”

Informatie

De veldtoertocht vindt plaats op het grondgebied van Wuustwezel doorheen de mooiste bossen en landwegen. Het bewegwijzerde parcours is voorzien van seingevers, overzetters, een ruime bevoorradingspost, kleedkamers en douches, afspuitstand voor fiets, pechdienst, bewaakte fietsenstalling. Er is uiteraard ook een cafetaria na de tocht. Inschrijven kan tussen 8 en 10.30 uur in de sporthal.

Voor meer info http://www.berkenbeek.be