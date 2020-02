Leerkrachten Stella Matutina hernemen ‘Mietz & Grietz’ Toon Verheijen

21 februari 2020

08u45 0

Leerkrachten van Stella Matutina voeren vrijdag en zaterdag opnieuw enkele voorstellingen op van hun toneelstuk ‘Mietz en Grietz’ dat ze vorig jaar een eerste keer opvoerden. Het stuk is geschreven door leerkrachten van Stella Matutina zelf en ze brachten het vorig jaar al voor hun leerlingen en sympathisanten van de school. “Omdat we toen zo’n hartverwarmende reacties kregen en omdat we zelf ook heel enthousiast bleven over onze prestatie, besloten we om het dit jaar te hernemen”, vertelt Leen Vermeiren. “Op zaterdag 22 februari toveren we GC Kadans in Wuustwezel om tot “MIETZ, GRIETZ & EATZ, een avond speciaal voor onze oud-leerlingen en (oud-)collega’s. We zorgen dan voor de hongerige magen met een frietkraam en onze genodigden kunnen genieten van “MIETZ EN GRIETZ”. Na de voorstelling is er een gezellig samenzijn om herinneringen op te halen en oude bekenden van’t Stella terug te ontmoeten.”