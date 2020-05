Leden Vlaams Belang delen mondmaskers uit aan gepensioneerden Toon Verheijen

06 mei 2020

19u06 8 Wuustwezel Enkele leden van Vlaams Belang in Wuustwezel trokken woensdag de bier op om mondmaskers uit te delen aan enkele gepensioneerden.

“Mondmaskers worden sinds begin deze week ook via de supermarkt verkocht voor (maximaal) euro per stuk”, zeggen Carrera Neefs, Marc vanden branden en Petra Laccroi van Vlaams Belang. “Maar mensen hebben het door de coronacrisis steeds moeilijker om rond te komen. Supermarkten zijn duurder geworden en de inkomens van heel wat mensen zijn significant tot zeer sterk gedaald. De armoede neemt daardoor elke dag toe. Wanneer der regering ons verplicht van mondmaskers te dragen op drukke plaatsen, verwachten wij dat zij deze voorzien voor de mensen. Daar hebben we immers jaren lang genoeg belastingen voor betaald.”

Zwakste schakel

Omdat volgens Vlaams Belang de regering op dat vlak terkort schiet, zijn ze zelf mondmaskers gaan uitdelen. “Wij kiezen in eerste instantie voor de gepensioneerden. Zij zijn de zwakste schakel tijdens een epidemie als deze. In elke enveloppe steken twee mondmaskers, een brief met uitleg en een zakje snoepjes. We geven ook instructies hoe ze de mondmaskers kunnen hergebruiken. Jammer genoeg was onze voorraad niet groot genoeg voor alle inwoners, maar bij deze hebben we toch ons steentje bijgedragen.