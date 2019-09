Koninklijke Harmonie De Jonge Scheuten viert 140ste verjaardag met twee concerten Toon Verheijen

11 september 2019

Wuustwezel De Koninklijke Harmonie De Jonge Scheuten viert dit jaar het 140 jarig bestaan. Ze organiseren daarvoor twee concertavonden in GC Kadans op 4 en 5 oktober.

De Koninklijke Harmonie De Jonge Scheuten is ontstaan in 1879. De naam kregen ze van de toenmalige onderpastoor. “Brecht was de stam, Loenhout de takken en Wuustwezel de Jonge Scheuten”, vertelt voorzitter Seppe Vanlerberghe. “We tellen momenteel zestig muzikanten onder leiding van dirigent Raf Van Looveren. Sinds 2001 hebben De Jonge Scheuten ook een jeugdorkest ‘Resisto’, wat zoveel betekent als ‘we gaan ervoor’. Het jeugdorkest met ook maar liefst 25 leden staat onder leiding van Sander van der Kloot, zelf muzikant bij Harmonie De Jonge Scheuten en professioneel slagwerker. Naast de muzikale werking organiseert Resisto ook allerlei leuke en groepsvormende activiteiten.

Beide orkesten willen tijdens het feestweekend alles uit de kast halen om de 140ste verjaardag goed te vieren. Op vrijdag 4 oktober staan vanaf 19 uurJeugdorkest Resisto en Reginald & De BosBeesten (Feestband voor kinderen) op het podium. De voorstelling NAAR DE DIERENTUIN is geschikt voor grote en kleine rakkers van 2 tot 12 jaar en hun familie en ze duurt ongeveer 70 minuten. Op zaterdag 5 oktober brengt het Koninklijk Harmonieorkest De Jonge Scheuten om 20 uur een feestelijk programma met dito muziek onder de titel #DJS140, The story continues.

