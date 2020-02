Koenraad Seutin nieuwe voorzitter N-VA Wuustwezel Toon Verheijen

03 februari 2020

Wuustwezel Jos van Hasselt neemt afscheid als voorzitter van de plaatselijke N-VA-afdeling. Hij kondigde dat aan op de nieuwjaarsreceptie die N-VA Wuustwezel en N-VA Brecht samen organiseerden. Koenraad Seutien volgt hem op.

“Het voorzitterschap van een plaatselijke politieke afdeling is een belangrijke functie. Ik heb het steeds heel graag gedaan maar nu heb ik besloten om mijn voorzitterschap ter beschikking te stellen. Onze afdeling heeft nu en in de komende jaren meer dan ooit de behoefte aan jonge, dynamische voorzitter, en Koenraad voldoet aan al die voorwaarden.”

De nieuwe voorzitter is afkomstig van Loenhout, is getrouwd en heeft één dochter. Hij was in het verleden reeds actief in het Wuustwezelse gemeenschapsleven. Hij werkt als manager bij de A.S. Watson Group, moederfirma van de ketens Kruidvat en ICI Paris XL.