Kleuters van VBS Triangel krijgen afscheidstournee met de huifkar Toon Verheijen

30 juni 2020

Leerkrachten en directie van de Vrije Basisschool Triangel hebben de kleuters van de derde kleuterschool ondanks deze coronatijd nog een aangenaam afscheid proberen te geven. Ze mochten donderdag de hele dag op pad met de huifkar. Drie karren brachten de drie bubbels van de derde kleuterklas in een grote toer doorheen Wuustwezel met op enkele plaatsen een stop voor een picknick en een spelletje. Aan het einde reden we als waren ze de Rode Duivels die het WK hadden gewonnen doorheen de straat van de school. Daar stonden een heleboel enthousiaste supporters hen op te wachten met veel toeters en bellen. De kinderen én hun juffen waren onder de indruk. “Een mooier afscheid hadden we hen niet kunnen toewensen”, zegt directeur Roel Everaert.