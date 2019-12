Kerstmarkt met meer dan 70 standhouders en een Santa Run for Life Toon Verheijen

11 december 2019

09u01 0 Wuustwezel Meer dan 70 standhouders tekenen present op de kerstmarkt in Gooreind op 22 december. De 74 standhouders zullen zich opstellen op het Pastoor J. Meeusenplein, een gedeelte van de Kerkplaats en de Theo Verellenlaan tussen 13 en 19 uur.

In de kerk zijn er optredens van Katia Hoppenbrouwers, de Dwarsfluitklas van de Academie, Yent’l Adams, koor De Notenkrakers, Sonderwalt en K.H. Concordia Gooreind. Het personeel van de gemeente zal weer instaan voor de Warmste Kraam. Zij verkopen zoetigheden, er is een barbecue en een dj draait plaatjes op aanvraag. Er zullen ook een aantal creaties (kaarsen en kerstkaarten) van (W)onderweg te koop zijn, dat is een vzw voor normaal begaafde 16-plussers met een autismespectrumstoornis.

Santa Run

Samen met atletiekclub GAV Wuustwezel wordt er ook een SantaRun for Life, Kids Run for Life en een Santa Walk for Life, op en rond de Kerstmark georganiseerd. Alle opbrengsten gaan naar (W)onderweg. Kinderen (tot 12 jaar) starten om 14 uur aan GC ‘t Schoolhuis voor één kilometer op en rond de kerstmarkt. De jeugdtrainers van de GAV zullen meelopen ter begeleiding. De 2 euro inschrijvingsgeld gaat naar het goede doel. Elke jonge sportieveling ontvangt daarbovenop nog een warme kerstmuts en een medaille. Volwassenen (vanaf 12 jaar) kunnen zich na de kidsrun (omstreeks 14.20 uur) wagen aan een tochtje van drie kilometer wandelen of vijf kilometer lopen. Onderweg is er nog iets voorzien om te drinken. De 5 euro inschrijvingsgeld gaat ook naar het goede doel.

Inschrijven kan via http://www.wuustwezel.be/sport