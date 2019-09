Kapel van Braken krijgt bredere invulling: “Mensen terug bij elkaar brengen” Sander Bral

29 september 2019

16u49 0 Wuustwezel Net zoals in de rest van Vlaanderen wordt er ook in Braken (Wuustwezel) nagedacht wat te doen met leeglopende kerkgebouwen en kapellen. Innovatiesteunpunt en RURANT werken met de lokale overheden al een jaar aan een plan voor de Kapel van Braken. “De kapel wordt opengesteld voor activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde en die mensen bij elkaar brengen. Louter economische events zijn uit den boze.”

Sinds 1938 al pronkt de Kapel van Braken aan de Bredabaan in Wuustwezel. Na de verwoestingen tijdens de tweede wereldoorlog werd de kapel in 1947 heropgebouwd en tien jaar later uitgebreid met de rectorwoonst. Nadien werden er regelmatig renovatiewerken uitgevoerd waarvan de laatste in 2009 gebeurde. Het gebouw is niet beschermd maar heeft wel een sterke emotionele waarde voor de gemeenschap van het gehucht.

Religieuze functie

De kapel wordt momenteel gebruikt voor erediensten, voor de repetities van de koren en lokaal ’t Klakske van jongerenkoor De Notenkrakers. Het dalend aantal diensten, kerkbezoeken, priesters en vrijwilligers deed enkele initiatiefnemers samenkomen om meer met de kapel te doen. Het innovatiesteunpunt, het bestuur van Wuustwezel en de provincie, kapelanij Braken, de pastorale eenheid en vzw RURANT, die zich inzet voor het behoud en versterken van het platteland, legden de handen in elkaar om de kapel in ere te houden.

“De kerkgangers en koorzangers hoeven zich geen zorgen te maken”, benadrukt Davy Sterkens van Innovatiesteunpunt. “De diensten kunnen gewoon verder gezet worden, de koren kunnen blijven repeteren en De Notenkrakers verliezen hun lokaal niet. De religieuze functie van de kapel verdwijnt voor alle duidelijkheid dus níet. Wel is er ruimte voor verbreding naar gemeenschapsvormende functies zoals activiteiten kaderend in een mobiel dienstencentrum zoals een sociaal café, workshops en de koffiekrant.”

Culturele verbreding

“Maar er moet evengoed plaats zijn voor sociale en culturele initiatieven met tentoonstellingen en huiskamerconcerten. Centraal is dat het polyvalent gebruik van de kapel staat voor het gemeenschapsleven in Braken”, benadrukt Davy. “Elke activiteit moet een maatschappelijke waarde hebben en mensen bij elkaar brengen. Louter economische initiatieven zijn hier niet welkom.”

“Daarvoor waren er ook architecturale ingrepen nodig”, gaat Davy verder. “Nieuw sanitair was echt noodzakelijk maar ook nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en verwarming moesten opgeknapt worden omwille van de veiligheid. Daarnaast werd er met architecten nagedacht over de extra workshopruimte, de buitenomgeving, extra lichtinval en andere opstellingen voor de kapel. Door het slim omgaan met indeling, technieken en functies kwamen we tot de conclusie dat er weinig tot geen extra ruimte nodig was.”

Zondag was er bij wijze van eerste test een open kapeldag waarin de plannen werden voorgesteld en bezoekers konden proeven van wat er in de toekomst in de Kapel van Braken kan gebeuren met lezingen, workshops en een optreden van De Notenkrakers.