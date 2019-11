Jong team opent horecazaak Oud Wezel: “Klanten moeten zich hier vooral thuis voelen” Toon Verheijen

13u55 0 Wuustwezel Het centrum van Wuustwezel is een horecazaak rijker. In het nieuwbouwproject De Wissel, de vroegere site van Hubo, opent Oud Wezel de deuren. Manuel, Maarten en Famke willen er een gezellige bistro van maken. “Gezelligheid, goed eten en een frisse pint of speciaal bier. Daar willen we voor gaan. En vooral de klanten het gevoel geven: hier wil ik nog even blijven hangen.”

Op de vroegere site van doe-het-zelfzaak Hubo verrees een tijd geleden al het nieuwbouwproject De Wissel. Bjorn Geysen van onder meer Prik & Tik in Wuustwezel kocht een tijd geleden het pand en opent er nu een gloednieuwe horecazaak Oud Wezel. Manuel Huybrechts, Maarten Van Looveren en Famke Van Dyck zullen er vanaf donderdag de klanten welkom heten. Maarten in de keuken en Famke en Manuel zullen als gastheer/gastvrouw fungeren. “Lekker eten met leuke producten en een sfeervolle inrichting: dat was het opzet. Met een knipoog naar vroeger”, vertelt eigenaar Bjorn Geysen. Hij vond in Maarten, Manuel en Famke het ideale trio om de zaak te runnen.

Ervaring

De drie hebben de nodige ervaring in de horeca. Manuel werkte onder meer in de E10 Hoeve in Brecht en ’t Moment in Hoogstraten en nog tal van andere horecazaken in de regio. Maarten werkte ook in de E10 Hoeve en het Molenhof en slagerij Verstappen. Famke deed dan weer de nodige horecaervaring op bij Carré Confituur in Brecht. “We willen gaan voor een gemoedelijke sfeer”, vertellen de drie. “Het moet vooral gemoedelijk zijn. Geen stijve bedoening en hopelijk durven en kunnen de klanten ons binnen de kortste keren met de voornaam aanspreken. Waar we vooral naar willen streven is dat klanten wanneer ze hier al dan niet uitgebreider komen eten het gevoel krijgen dat ze na het eten nog een tijdje willen blijven hangen en niet meteen naar huis willen. Het is voor ons alle drie de eerste keer dat we echt een eigen horecazaak gaan uitbaten. Maar dat maakt het wel leuk. Er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken, maar dat nemen we er graag bij.”

Keuken

De klassieke Franse keuken met een eigen accent is de basis van de keuken die Maarten wil aanbieden. “We gaan ook proberen echt seizoensgebonden te werken en het vlees is afkomstig van De Lage Weide hier een beetje verderop”, vertelt chefkok Maarten. “Dat is ook het opzet: met zoveel mogelijk streekgebonden gerechten werken. We hebben ook een leuke bierkaart kunnen samenstellen waarmee we de klanten ook hopen te bekoren.”

De nieuwe zaak is gesloten op zondag en maandag. Tijdens de week opent het eetcafé om 11 uur de deuren en is de sluiting voorzien om 22 uur. In het weekend (vrijdag en zaterdag) is dat tot 1 uur. De keuken blijft altijd tot 21 uur open.