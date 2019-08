Jong CD&V maakt schoolomgevingen (letterlijk) weer zichtbaar met zeep en spons Toon Verheijen

29 augustus 2019

13u45 2

Leden van jong CD&V Wuustwezel hebben een ludieke actie gehouden in het kader van de Veilig Terug naar School-campagne. “Omdat we de veiligheid van onze schoolgaande kinderen en jeugd belangrijk vinden, gaan we alle verkeersborden en schoolborden in de omgeving van de scholen van Wuustwezel en deelgemeenten terug zichtbaar maken door ze een poetsbeurt te geven”, zegt Ilke Pompen. “Op deze manier proberen we ons steentje bij te dragen en alle weggebruikers erop attent te maken dat het vanaf volgende week weer extra druk wordt op de baan en dat iedereen best een beetje oplet.”