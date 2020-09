Jeugdverblijven krijgen Vlaamse steun Toon Verheijen

02 september 2020

Vlaams minister van onder meer Toerisme, Zuhal Demir (N-VA), trekt zo’n 12,5 miljoen euro uit als steun voor het sociaal toerisme in Vlaanderen. Het geld dient voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’ en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen. De Wuustwezelse jeugdverblijven krijgen 7.152 euro toegekend. “Zij verdienen onze steun want ondanks deze zeer moeilijke periode maken ze het alsnog mogelijk dat kwetsbare groepen net als iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie of daguitstap”, zegt Koenraad Seutin van N-VA Wuustwezel. Concreet gaat er 3.612 euro naar ’t Witgoor in Wuustwezel, 1.872 euro voor de Chiro Wuustwezel, 864 euro voor de KLJ in Loenhout en 804 euro voor de Chiro in Loenhout.