Jef Neve en Admiral Freebee in het Gemeentepark van Wuustwezel: “Het zal helemaal coronaproof zijn. Wees gerust en kom af!” Toon Verheijen

16 september 2020

09u23 6 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel is een van de eerste gemeenten die het culturele leven weer écht een beetje nieuw leven wil inblazen. Dit weekend zijn er de optredens van Jef Neve en Admiral Freebee en volgende week van het originele Tournee Velo. “We krijgen veel vragen, maar iedereen mag gerust zijn: het is maximaal coronaproof.”

Vrijdag en zaterdag moet het Gemeentepark van Wuustwezel weer een beetje bruisen, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Vrijdagavond komt Admiral Freebee spelen en zaterdag is het de beurt aan Jef Neve. “Het is een bewuste keuze van de gemeente om het deze keer zelf te doen”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Normaal laten we alles over aan de verenigingen en moeten zij het zijn die voor leven in de brouwerij zorgen. Maar zij kunnen het nu eventjes niet. Iedereen wil en mag wel iets organiseren, maar er komt zoveel bij kijken om alles volledig coronaproof te doen dat het voor veel van hen quasi onmogelijk is om iets te doen. En daarom doen wij het als gemeente eventjes. Om de mensen weer goesting te laten krijgen. En iedereen mag gerust zijn: het zal maximaal coronaproof zijn.”

Tickets voor Admiral Freebee zijn nog altijd te verkrijgen via deze link en voor Jef Neve via deze link. Alle informatie over de fietstocht, het picknicken en de optredens van Tournee Velo kan je hier terugvinden.