Inwoners planten bomen op evenementenweide: “Een kaal landschap vermijden” emz

16 februari 2020

19u47 0 Wuustwezel Ondanks de stormwinden van Dennis zakten heel wat inwoners van de gemeente Wuustwezel af naar de evenementenweide. Daar werden in samenwerking met de gemeente en Regionaal Landschap de Voorkempen afgelopen zondagnamiddag duizend nieuwe bomen geplant om het landschap te herstellen. Ook de oudste imker uit het dorp kwam een handje toesteken. “De nieuwe aanplantingen zullen ook het bijenbestand ten goede komen”, zegt Pieter Roelands (86).

De gemeente ontwikkelde in samenwerking met Regionaal Landschap een langetermijnvisie over de regio van de Gasthuisdreef, het Uilenbos en de vallei van de Kleine Beek. Het gebied tussen het dorp van Wuustwezel en het Klein Schietveld is met zijn weilanden, statige bomenrijen en gasthuishoeves een uniek landschap. “We willen het landschapsgebied versterken en opwaarderen”, zegt Ines Van Lumbergen van Regio Landschap de Voorkempen. Een eerste concrete actie dit jaar is de aanplant van een houtkant, een dichte rij struiken en bomen die door regelmatige kap sterk uitzet, op de evenementenweide in de dorpsrand. “Vele bomen in dit gebied zijn rijp voor de kap of zijn aan het einde van hun leven. We willen een kaal landschap vermijden. De zeven soorten bomen en struiken zullen zorgen voor een frisse wind in het gebied”, lichten Van Lumbergen en milieuschepen Sus Vissers (CD&V) toe.

De meeste nieuwe bomen zullen erg aantrekkelijk zijn voor bijen. Dat bevestigt ook de 86-jarige imker Pieter, die zijn steentje kwam bijdragen. “Het zou onfatsoenlijk zijn als ik hier niet zou zijn komen helpen”, lacht de kranige man. “Sporkenhout, hazelaars en wilgen staan bekend als ‘bijendrachtplanten’ vanwege hun nectar en stuifmeel”, legt Pieter uit.

Natuurwerk

De voorbereidende werken zoals het maken van de plantgaten gebeurde door Natuurwerk vzw in opdracht van het Regionaal Landschap. Ook de afrastering tegen wild zal Natuurwerk voor zich nemen. Voor het planten van de bomen en struiken kregen Natuurwerk, Regio Landschap Voorkempen en de gemeente hulp van ongeveer honderd enthousiaste vrijwilligers. “Ik ben aangenaam verrast dat er zoveel helpende handen langsgekomen zijn. We zullen sneller klaar zijn dan verwacht”, vertelt Vissers. Na het harde labeur trakteerde de gemeente de aanwezigen op soep, chocomelk en koffie.