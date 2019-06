Inwoners mogen mee beslissen over toekomst van woonzorgcentrum Sint-Jozef Toon Verheijen

07 juni 2019

Inwoners van Wuustwezel krijgen de kans om mee te beslissen over de invulling van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Gooreind dat in 2021 leeg komt te staan. De bewoners verhuizen tegen dan immers naar de nieuwbouw Amandina aan de Bredabaan. “We willen de inwoners betrekken bij de plannen om het gebouw en het omliggend groen van het wzc Sint-Jozef”, zegt schepen Mai Aernouts. “We plannen een eerste sessie op 18 juni in het wzc zelf of op 25 juni om 13.30 uur in het Schoolhuis. Dan willen we al zoveel mogelijk ideeën verzamelen en maken we ook de voorwaarden bekend, want het gebouw moet bijvoorbeeld publiek toegankelijk blijven. In een tweede sessie worden de ideeën dan concreet uitgewerkt. Die tweede sessie staat gepland op 3 juli om 13.30 uur in het Schoolhuis of om 20 uur in het wzc.