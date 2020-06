Inwoners krijgen inspraak in heraanleg Dorpsstraat Toon Verheijen

04 juni 2020

11u40 0 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel heeft plannen om de Dorpsstraat in Wuustwezel volledig herin te richten. De inwoners van de gemeente krijgen inspraak in de plannen. Vanaf vrijdag 5 juni kunnen de ideeën doorgegeven worden via de website. Op 11 juni is er een (beperkte) infoavond in zaal Kadans.

De aanleiding voor de plannen is het feit dat het Agentschap Wegen en Verkeer de gewestweg (Dorpsstraat-Kampweg-Wuustwezelsesteenweg) te vernieuwen van aan de rotonde in Brecht (station Noorderkempen) tot aan het kruispunt met de Bredabaan in het centrum van de gemeente. “In de dorpskern wordt de rijbaan over de hele breedte aangepakt dus ook de voetpaden”, zegt schepen van Inspraak en Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V). “Wij ijveren ervoor om de Dorpsstraat meer leefbaar te maken. Vooral de fietser moet een duidelijke plaats krijgen op de weg met veilige fietsvoorzieningen. We willen ook meer ruimte voor de voetganger want tussen De Biest en het kruispunt met de Bredabaan is het heel smal voetpad. Er gebeuren ook relatief veel ongevallen daar vooral met voertuigen die willen parkeren of er al geparkeerd staan.”

Inspraak

De gemeente start nu een inspraakproject. “We hebben al heel wat overleg gehad met de eigenaars en de bewoners van de Dorpsstraat. Nu willen we ook rest van Wuustwezel betrekken. Vanaf vrijdag 5 juni kunnen andere inwoners van de gemeente hun mening geven via het participatieplatform van Wuustwezel Wenst”, zegt Van Looveren. “Op donderdag 11 juni volgt er een infoavond voor alle inwoners van Wuustwezel. Deze begint om 19.30u in zaal de Kadans. Om voldoende afstand te bewaren, kunnen er maximum 30 personen binnen. Als er meer interesse is, wordt er nog een extra avond georganiseerd. Belangstellenden moeten zich aanmelden via mail naar christien.kenis@wuustwezel.be. Je kan ook bellen naar 03 690 46 56. De plannen die deze avond gepresenteerd worden, staan ook online op www.wuustwezelwenst.be