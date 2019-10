IN BEELD. Zwarte Pieten controleren dak van gemeentehuis Wuustwezel: “Alles moet veilig zijn voor de Sint” Toon Verheijen

31 oktober 2019

16u17 2 Wuustwezel De Lichtstoet in Wuustwezel staat ieder jaar ook gelijk met de intrede van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. De Goedheilig man kruipt dan altijd op het dak van het gemeentehuis om vooral de kinderen welkom te heten, maar het nieuws dat er werken aan het dak plaatsvinden zint de Sint niet. Dus hij stuurde een inspectieploeg op pad. En burgemeester Dieter Wouters (CD&V) moet het uitleggen.

Sinterklaas stipt elk jaar Wuustwezel met rood aan in zijn agenda. Hij komt dan altijd met zijn ploeg Zwarte Pieten naar de gemeente omdat er diezelfde dag ook een lichtstoet is in het dorp. Hij neemt ook altijd met zijn eigen praalwagen deel aan de stoet. Maar dit jaar betrouwt hij het niet helemaal en daarom kreeg burgemeester Dieter Wouters plots het bezoek van twee Zwarte Pieten. “Sinterklaas wil weten of echt wel alles in orde is”, vertellen de Pieten kordaat. “Wij hebben immers gehoord dat er volop gewerkt wordt aan het dak.”

Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) heeft de Zwarte Pieten ondertussen gerustgesteld. “Tijdens een van de voorbije stormen zijn er boven op het dak wat platen losgekomen”, zegt Dieter Wouters. “De schade op zich bleef wel min of mee beperkt, maar moest toch dringend hersteld worden. Omdat we Sinterklaas uiteraard in de meest veilige omstandigheden willen ontvangen, worden de werken nog voor 16 november afgerond.”

