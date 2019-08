Het festival waar je kan boogschieten en lasershooten: T-DAY verwacht 2.000 tieners in Wuustwezel Toon Verheijen

26 augustus 2019

08u27 12 Wuustwezel De elfde editie van T-Day vindt dit jaar plaats aan het Trefpunt en de Sportlaan in Wuustwezel. Zo’n 2.000 tieners uit de Noorderkempen komen er de vakantie in stijl afsluiten.

T-DAY is een samenwerking tussen de jeugddiensten van Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel. Elk jaar vindt het festival op een andere locatie plaats. “Wij zijn heel blij en fier dat T-DAY dit jaar plaatsvindt in Wuustwezel. Heel het gebied rond de sporthal van Wuustwezel en de Chiro- en KLJ-lokalen wordt omgetoverd tot een festivalterrein waar heel wat te beleven valt voor tieners”, zegt Kris Van Looveren (CD&V), schepen van Jeugd in Wuustwezel en voorzitter van ILV JoNK. “Dankzij de goede intergemeentelijke samenwerking kunnen wij om de twee jaar T-DAY aanbieden aan onze tieners en daarnaast nog heel wat andere activiteiten samen organiseren.”

Cheerleaden

Ook dit jaar staan er heel wat artiesten op het podium én verwelkomt het festival de twee bijna grootste YouTubers van ons land: UnaGize en Kastiop lopen allebei heel de dag rond op het terrein. Op de main stage, gehost door Tinne Oltmans, staan FonckyTime, Daniël Busser en Double U ft. Eugene, naast heel wat jong lokaal DJ-talent. Daarnaast zijn er nog twee andere podia én een silent disco waar de lokale DJ’s zich verder op kunnen uitleven.

“Maar naast de muziek is er ook ruimte voor heel wat workshops en sportieve activiteiten. Zo zijn er workshops handlettering, crea-activiteiten, je eigen buttons maken, afrodance, housedance en cheerleaden. Voor de avonturiers zijn er heel wat spectaculaire activiteiten zoals lasershooting, climbing cube, verschillende opblaasbare attracties én nieuw dit jaar is het driftkarting parcours”, zegt Kris Van Looveren. “In het midden van het festival kan je je uitleven op het skateterrein en in de sporthal komen allerlei bekende en minder bekende sporten aan bod. Verder kan je katapult- en boogschieten, henna- en/of airbrushtattoo’s laten zetten, retrogamen, je uitleven in onze panna soccers, of gewoon chillen waar je wilt.”

Ouders niet welkom

Er wordt drank en eten verkocht aan ‘binnen het zakgeld budget’-prijzen. Ouders en kleinere broertjes of zusjes zijn niet welkom. Er zijn genoeg animatoren die alles in goede banen leiden. Er worden ook begeleide fiets- en buspools vanuit verschillende gemeenten georganiseerd. Tieners uit de deelnemende gemeenten kunnen gratis binnen. Woon je niet in een van de gemeenten, dan betaal je 15 euro inkom.

.