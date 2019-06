Herstelwerken in natuurgebied Bleke Heyde Toon Verheijen

26 juni 2019

Kempens Landschap en Bosgroep Antwerpen Noord slaan de handen in elkaar om het gebied Bleke Heyde op te ruimen. Het gebied heeft in de winter en het voorjaar nogal wat te lijden gehad. Wandelpaden geraakten versperd en heel wat bomen zijn ontworteld of hebben nog altijd loshangende takken hangen. Naast de opruimwerken zullen er aan de zuidrand in een strook van tien meter grove dennen gekapt worden. Daar komen inheemse struiken en kleine bomen in de plaats die vlinders en vogels zullen aantrekken. Op de plaatsen met de meeste windval, zullen risicobomen gekapt worden en vervangen worden door jonge exemplaren. Aan de poel zullen enkele grove dennen verwijderd worden om de lichtinval en de waterkwaliteit te verbeteren. De werken starten ten vroegste in december van dit jaar.