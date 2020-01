Handicar viert verjaardag met gloednieuwe wagen Toon Verheijen

09 januari 2020

16u22 0 Wuustwezel De vzw Handicar heeft een nieuw uitgeruste wagen in gebruik genomen. Het vorige exemplaar was na flink wat jaren dienst toe aan vervanging. Dagelijks zorgen een van de vijftien vrijwilligers dat de klanten van de Handicar op hun bestemming geraken.

De vzw Handicar viert dit jaar de 26ste verjaardag en ook in 2019 bewees de vzw meer dan zijn nut. “In 2019 werden 2.200 ritten gereden voor in totaal zo’n 45.000 kilometer”, zegt schepen Mai Van Thillo (CD&V). “90 procent van de ritten wordt gereden voor onze eigen inwoners en 10 procent voor inwoners uit onze buurgemeenten vervoerd. Onze vijftien vrijwilligers staan ook klaar voor verenigingen als OKRA, Samana, KVG en bewoners van WZC om hen naar tal van activiteiten te rijden. Naast onze vrijwillige chauffeurs zijn er vrijwilligers actief in de dispatching die dagelijks de ritten aannemen en chauffeurs bellen/mailen en hun ritjes doorgeven.”