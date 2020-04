Hallucinante cijfers na snelheidscontroles langs werf in Gooreind: 120 overtreders op twee uren tijd Toon Verheijen

15 april 2020

11u37 8 Wuustwezel De politiezone Grens heeft woensdag gedurende twee uur snelheidscontroles gehouden ter hoogte van de wegenwerken op de Bredabaan in Wuustwezel en de resultaten waren hallucinant. Op twee uren tijd werden er niet minder dan 120 snelheidsduivels op de bon geslingerd.

De politie en het gemeentebestuur van Wuustwezel kregen de voorbije dagen heel wat klachten over overdreven snelheid én het rijden tegen de rijrichting in ter hoogte van de werken op de Bredabaan in Gooreind. “We hebben daarom woensdag gedurende twee uren een controle gehouden”, zegt politiewoordvoerder Patrick De Smedt. “We schrokken zelf van de resultaten. We hebben op twee uren tijd niet minder dan 120 bestuurders geflitst en vijf automobilisten reden in de verboden richting. Een van hen reed zelfs tegen een snelheid van tachtig kilometer per uur in de verkeerde richting. Van die bestuurder hebben we het rijbewijs ingetrokken.”

De politie waarschuwt dat er nog controles zullen volgen en dat de maatregelen niet voor niets genomen worden. “De snelheidsbeperking en de enkele richting zijn daar ingesteld voor de veiligheid van alle weggebruikers maar ook voor de veiligheid van de wegenwerkers en van de zwakke weggebruikers.”