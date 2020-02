Gortepappers en alle scholen bereiden zich voor op carnaval Toon Verheijen

11 februari 2020

14u23 0 Wuustwezel Carnaval is in aantocht en dat zal ook in Wuustwezel niet onopgemerkt voorbij gaan. De Gortepappers organiseren dit jaar opnieuw een volledig carnavalsweekend in De Ark. Verschillende scholen organiseren op 21 februari een carnavalstocht door de straten en er is ook het jeugd- en kindercarnavalbal.

De leerlingen van Triangel, De Wissel en Daltonschool De Vinkjes trekken vrijdag 21 februari van 13 tot 15 uur door de straten van Wuustwezel. De stoet start aan Nieuwe Buiten en passeert Wissel, Hagelkruis, Bredabaan, Dorpsstraat, Kloosterstraat, Bredabaan, Boomgaard en Nieuwe Buiten. De leerlingen van Sterbos trekken op hetzelfde moment door de wijk Nieuwendijk.

Gooreind

Ook de kinderen van Mater dei, Klim Op en Spectrum trekken vrijdag in de voormiddag verkleed door de straten van Gooreind-centrum. Om 9.30 uur vertrekt de stoet op het kerkplein om vervolgens via Oude Baan, Bosduinstraat, Rerum Novarumlaan, Theo Verellenlaan, Kerkplaats, Gasthuisstraat, Rusthuis Sint-Jozef, Oude Baan terug op het Kerkplein uit te komen omstreeks 12 uur.

Jeugd- en kindercarnaval

De jeugdverenigingen organiseren op vrijdag 21 het Jeugdcarnaval. De hele avond in polonaise door de zaal hossen, zal niet lukken want in de loop van de avond moeten er een zestal proeven afgelegd worden. De proeven zijn naar goede gewoonte spectaculair en zo geheim dat zelfs de jury pas de avond zelf wordt ingelicht. Zaterdag 22 februari verrassen de Gortepappers iedereen met de derde editie van de Nog geen naam quiz. Zondag 23 februari staat volledig in het teken van Kindercarnaval vanaf 14 uur.