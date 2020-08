Gemeentepark en Kerkplaats voortaan enkelrichting Toon Verheijen

31 augustus 2020

12u59 0 Wuustwezel Het Gemeentepark in Wuustwezel en de Kerkplaats in Gooreind worden omgevormd tot eenrichtingsstraten. Het gaat wel om een proefproject van zes maanden. Als er een gunstige evaluatie komt, dan zullen de nieuwe maatregelen permanent ingevoerd worden.

De twee maatregelen worden genomen om de veiligheid te verhogen in de schoolomgevingen van Stella Matutina (Wuustwezel) en Mater Dei en Klim Op (Gooreind). “Door éénrichtingsverkeer in te voeren in de omgeving van de schoolgebouwen wordt de verkeerssituatie overzichtelijker voor de leerlingen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het voorstel is eerst voorgelegd aan de buurtbewoners. We kregen heel veel respons en de meeste antwoorden waren positief. Daarom voeren we de nieuwe maatregelen in, maar wel eerst voor een proefperiode van zes maanden.”

Octopus

In Gooreind zijn de nodige verkeersborden geplaatst in de week van 17 augustus. Aan Mater Dei en Klim Op komen er ook octopuspalen om de schoolomgeving te accentueren. Verder wordt er in de Oude Baan een wegversmalling aangelegd met plantvakken. Rond het Gemeentepark is de situatie deze week aangepast.