Gemeente Wuustwezel koopt 22.000 mondmaskers Toon Verheijen

22 april 2020

14u28 2 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel heeft bij Think Pink een bestelling geplaatst voor 22.000 mondmaskers. De bestelling moet over twee weken aankomen en dan zullen de maskers zo snel mogelijk verdeeld worden.

“Het lokaal bestuur van Wuustwezel kijkt alvast vooruit”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Daarom bestellen we 22.000 mondmaskers. De komende weken zullen we ervoor zorgen dat alle inwoners een herbuikbaar mondmasker ontvangen. Die zullen nodig zijn, want wanneer we straks weer vaker buiten komen, zal het in sommige omstandigheden niet mogelijk zijn om voldoende afstand te houden van anderen. Denk maar bijvoorbeeld als we de bus of de trein nemen, dan zullen mondmaskers een belangrijke rol spelen om onszelf en anderen te beschermen. De maskers zorgen ervoor dat het virus zich niet kan verspreiden wanneer je moet hoesten of niezen.”

Wuustwezel bestelt de mondmaskers bij de borstkankerorganisatie Think Pink. De maskers zijn gemaakt volgens de normen opgesteld door specialisten. De katoenen maskers en bestaan uit drie lagen en kan je tot 50 keer wassen op 60 graden.