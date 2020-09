Gemeente telt dit jaar vijf schoolstraten Toon Verheijen

01 september 2020

12u27 1

De gemeente telt vanaf dit schooljaar vijf schoolstraten. De betrokken wegen worden bij het begin en het einde van de scholen een tijdje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers mogen dan passeren. Het gaat om de Gasthuisstraat een Klim Op in Gooreind, de Pastoriestraat en een stukje van de Warandestraat in Loenhout voor ’t Blokje, Molenheide aan de Vrije Basisschool in Sterbos, de Kloosterstraat voor Triangel in Wuustwezel en het Hagelkruis vanaf het Wisselplein tot aan de Dorpsstraat voor De Wissel. Bij het begin en het einde van de lessen worden de schoolstraten fysiek afgesloten met nadarhekken.