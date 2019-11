Gemeente start met wijkvervoer voor minder mobiele personen Toon Verheijen

19u03 1 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel is samen met IDEA Gmbh een nieuw project gestart als aanvulling op de Handicar en de Minder Mobielen Centrale van het OCMW voor het vervoer van minder mobiele mensen met een beperkt inkomen. Het kreeg de naam ‘Wijkvervoer Me’.

“Wuustwezel is een grote landelijke gemeente met een beperkt openbaar vervoersaanbod en daarom zochten we naar extra vervoersmogelijkheden”, zegt schepen van Lokaal Sociaal Beleid Katrin Kempenaers (CD&V). “Vorig jaar al startten we een samenwerking met IDEA Gmbh. Zij zochten contact met verschillende handelaars en firma’s om zo een wagen te kunnen financieren. Uiteindelijk vonden zij vijftien sponsors uit Wuustwezel, Kalmthout en Brecht om het project te ondersteunen.”

Sociale kruidenier

De nieuwe Ford Transit Connect is sinds enkele weken aan het rondrijden. “De werking rond wijkvervoer is gestart met een samenwerking met de sociale kruidenier”, zegt schepen Kempenaers. “Wekelijks vervoeren we mensen die niet bij de sociale kruidenier geraken om goedkoop te kunnen winkelen. We werken nu aan andere ritten voor de dienstencentra, collectief bezoek aan de markt van Wuustwezel op woensdag en ritten met meerdere personen naar de woonzorgcentra. Ook in de toekomst willen we blijven zoeken naar oplossingen voor vervoersarmoede in onze gemeente. Zo wil het OCMW vanaf 2020 tussenkomen in de kosten voor het gebruik van Handicar voor inwoners van de gemeente met een beperkt inkomen.”