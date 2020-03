Gemeente lanceert website www.wuustwezelhelpt.be Toon Verheijen

17 maart 2020

16u57 2 Wuustwezel Het gemeentebestuur van Wuustwezel heeft de website www.wuustwezelhelpt.be gelanceerd. Iedereen kan er terecht om te kijken wie wat kan doen om andere inwoners van Wuustwezel te helpen tijdens de coronacrisis of wat je moet en kan doen als je zelf hulp nodig hebt

“We willen mensen bij elkaar te brengen met ‘Wuustwezel Helpt’”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Via de site kunnen mensen help bieden of vragen rond het doen van boodschappen, eten en medicijnen brengen, sociaal contact zoeken, zorgen voor dieren. Iedereen die wil kan zich ook kandidaat stellen om vrijwilliger te zijn.”

Gegevens

Vrijwilligers die zich aanbieden komen in een bestand terecht. De gemeente gaat dan op zoek naar een persoon die je hulp het best kan gebruiken. Je krijgt dan de gegevens van die persoon zodat je die zelf kan contacteren om afspraken te maken. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. E-mailen kan naar burenhulp@wuustwezel.be en telefoneren kan naar 03.236.58.69 tussen 9 en 12 en tussen 13 en 15.30 uur. “We zoeken voor jou de juiste vrijwilliger. We bezorgen de vrijwilliger jouw contactgegevens. Jij krijgt ook de contactgegevens van de vrijwilliger. We vragen aan de vrijwilliger om jou te contacteren.”

Mondmaskers

Gezien de uitzonderlijke situatie en schaarste doet de gemeente ook een oproep aan iedereen die thuis of op zijn bedrijf mondmaskers ter beschikking heeft en deze wil doneren. “U helpt onze huisdokters en zorgverstrekkers hier enorm mee. Breng aub je voorraad mondmaskers naar het Sociaal Huis (Bredabaan 735) , het gemeentehuis of naar je huisdokter. Het gaat specifiek om type FFP2 en FFP3.

Richtlijnen

Waar moet je op letten als je hulp biedt? Afspraken best digitaal of telefonisch en zo min mogelijk fysiek contact. Altijd afstand houden en na elk contact je handen wassen. Altijd oppassen met risicogroepen. Betaal boodschappen terug met geld in een enveloppe of betaal digitaal.

http://www.wuustwezelhelpt.be