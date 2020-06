Gemeente laat grensovergangen nog even gesloten Toon Verheijen

02 juni 2020

10u13 0

De enige grensovergang die voorlopig open is in Wuustwezel, blijft die aan de Bredabaan. De andere overgangen blijven afgesloten met betonblokken of nadarhekken of met de tractorsluizen zoals aan de Maxburgdreef en de Polderstraat. Sinds 30 mei is het weer mogelijk om familie te bezoeken die in Nederland woont. Het is echter nog steeds de bedoeling dat je met maximaal 4 personen contact hebt, buiten het eigen gezin. Het is ook terug toegelaten om over de grens te gaan winkelen. Maar verder blijven verplaatsingen naar het buitenland verboden. Daarom blijft het in Wuustwezel alleen mogelijk op de grens te passeren via de Bredabaan. Hier is nog steeds politiecontrole mogelijk . Zorg dus dat je identeitspapieren bij hebt en kunt aantonen waarom je de grens wil passeren.