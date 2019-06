Gemeente bant plastic flesjes op sportkampen Toon Verheijen

06 juni 2019

13u25

De gemeente Wuustwezel trekt de actiemaand ‘mei plasticvrij’ door in de toekomst. Alle sportkampen die deze zomer plaatsvinden worden ook plasticvrij gehouden. Vroeger voorzag de gemeente in een drankje voor ieder kind, maar de flesjes worden dus verbannen. De kinderen moeten zelf een drinkbus meenemen en mogen die dan wel vullen aan de kraan. Eigen flesjes en blikjes zijn ook niet meer toegelaten. De tussendoortjes zullen ook niet meer apart verpakt zitten, maar enkel aangeboden worden in grote verpakkingen.