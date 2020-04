Géén Beachweekend dit jaar in Loenhout Toon Verheijen

16 april 2020

21u34 0 Wuustwezel Stilaan begint overal door te dringen dat het afgelasten van (grote) festivals deze zomer serieuze gevolgen heeft voor de jongeren in onze regio. In samenspraak met de gemeente is nu ook beslist dat Beachweekend in Loenhout niet zal doorgaan. Het succesvolle evenement van de Chiro in Loenhout groeide de laatste jaren uit tot een ware publiekstrekker én een podium dat altijd tot de verbeelding sprak.

“Dit besluit is in overleg met de organisatie genomen. Een jammere maar moedige keuze voor een feest waar de term ‘massa’ op z’n plaats is”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Voor de Sterke Peer Triathlon stellen wede finale beslissing nog uitgesteld in de hoop dat het wel mag of in een gewijzigde versie. We krijgen van de federale overheid eind volgende week duidelijkheid over wat wél mag doorgaan. Tot die tijd schrappen we verder nog niets van geplande evenementen, kermissen, straatfeesten. We leven op hoop.”

Doe-het-zelfzaken en tuincentra mogen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels terug open. “We hebben hen allen gecontacteerd en goede afspraken gemaakt omtrent het naleven van de Coronamaatregelen. Ook hier, net zoals bij de recyclageparken: niet allemaal op dag één voor de deur staan aub. We onderzoeken ook de impact van de nieuwe maatregelen op onze gemeente en zullen daarover zo snel mogelijk communiceren.”

Ondertussen controleert de politie op het naleven van de regels. Er zijn in totaal al 90 processen-verbaal opgemaakt rond het overtreden van de coronamaatregelen waarvan de meerderheid aan de grens met Nederland.