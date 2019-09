FOTOREEKS: vierhonderd re-enactors, twintig paarden en acht kanonnen ensceneren grote Slag van Wuustwezel Sander Bral

29 september 2019

17u10 0 Wuustwezel Vierhonderd acteurs, twintig paarden en acht kanonnen deden dit weekend de Slag van Wuustwezel uit 1814 herleven. Organisator Ron Van Dijck sloeg de handen in elkaar met heemkundige kring Wesalia II, Re-enactment of Napoleonic Ages (R.O.N.A.) en het gemeentebestuur van Wuustwezel. De re-enactors kwamen van over de hele wereld om de veldslag na te spelen.

Acteurs uit eigen land maar ook van Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en zelfs Australië sloegen dit weekend twee dagen lang hun tenten in Wuustwezel voor de grootschalige enscenering van de Slag om Wuustwezel uit 1814. Het huidige grensgebied tussen België en Nederland was in die periode meermaals het toneel van veldslagen tussen de troepen van Napoleon en de geallieerde landen. Bezoekers van het spektakel konden dit weekend zelf ondervinden hoe het leger van Napoleon in 1814 de ene nederlaag na de andere boekte.

