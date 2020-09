Fontein verwijderd uit vijver in Gemeentepark door extreem lage waterstand: “Normaal halen we die er pas in de winter uit” Toon Verheijen

02 september 2020

21u11 4 Wuustwezel Het heeft dan wel wat geregend de voorbije weken, maar de droogte van de voorbije maanden laat duidelijk zijn sporen na. Zo staat het water in de vijver in het Gemeentepark extreem laag. Schepen Kris Van Looveren haalde zelfs de fontein uit het water hoewel dat normaal gezien alleen in de winter moet gebeuren.

Het waterpeil van de grote vijver in het Gemeentepark staat alarmerend laag. Het viel schepen Kris Van Looveren woensdag op dat de fontein plots scheef was komen te staan. “Onder de fontein zit een grote filter waar het water langs wordt aangezogen”, zegt Van Looveren. “Bij een te lage waterstand komt de fontein volledig schuin te staan en dat is uiteraard de bedoeling niet. In de winter halen we de fontein er altijd wel uit omdat die dan ook een onderhoudsbeurt krijgt en we altijd hopen dat het hard genoeg vriest om er eens over te kunnen schaatsen (lacht). Maar we hebben de fontein er nu al moeten uithalen.”

Vuil uit de vijver

Kris Van Looveren kreeg voor de klus de bereidwillige hulp van zijn zonen Joren en Lennert die met de kano de vijver op mochten. “En we hebben er dan maar ineens gebruik van gemaakt om wat grote takken en ander vuil ook uit de vijver te halen”, knipoogt Kris Van Looveren.

Het feit dat het waterpeil van de vijver zo laag staat, wil ook zeggen dat het grondwaterpeil alarmerend laag is. “Daar zetten we nu ook op in bij nieuwe rioleringsprojecten om zovele mogelijk water te laten infiltreren”, zegt Van Looveren. “Het meest efficiënte zijn open grachten en daarom mogen die ook niet meer ingebuisd worden en sommige al ingebuisde grachten gaan terug opengemaakt moeten worden. Ook verharding moet tot een minimum beperkt worden.”