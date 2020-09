Fietsen, picknicken en gratis muziek: dienst Toerisme organiseert Tournee Vélo Toon Verheijen

14 september 2020

14u20 0 Wuustwezel De Dienst Toerisme van Wuustwezel organiseert op zondag 27 september het originele concept ‘Tournee Velo’. Een combinatie van fietsen, genieten van een picknick en een streepje muziek.

De Dienst Toerisme stippelde een leuke fietsroute uit door Wuustwezel met vijf stopplaatsen in het Gemeentepark, de kapel van Braken, jeugdhuis De Raap, Solitair en de kapel van Deureind. Wie zich inschrijft, krijgt per mail een startlocatie zodat de groepen niet te groot zijn. Om 11 uur word je verwacht op de eerste locatie, waar er een Wezels picknickpakket klaarstaat. Je kan keuzen uit de mand ‘Sjalotte’ met koude pastasalade, wrap, aardbeienkwark en huisbereide limonade. Of voor ‘Patisserie Meeussen’ met meeneemsalade, stokbrood, vers sinaasappelsap, aardbeitjes, muesli koek en enkele huisgemaakte koekjes.

Muziek

Het leuke is ook dat er per stopplaats een optreden is voorzien van 25 minuten in een unieke setting. De muzikanten die gaan optreden zijn Smout & Reuzel in het Gemeentepark, Eline Van den Keybus aan de kapel van Braken, Sticky Notes in jeugdhuis De Raap, The Joo Joo Eyeballs in Solitair en The True Gods of Sound and Stone aan de kapel van Deureind. Tickets kosten 20 euro (inclusief picknickpakket). Het evenement start om 11 uur en eindigt om 16 uur.

Inschrijven kan via deze link.