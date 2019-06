Fabrieksschouw van eeuw oud staat op instorten: vier woningen ontruimd na aankondiging stormweer Toon Verheijen

04 juni 2019

20u24 0 Wuustwezel Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) heeft vier woningen in de nieuwe wijk Stroobloem laten ontruimen omdat de toren van de oude melkerij instabiel is. Een aannemer start woensdagmorgen ook met de afbraakwerken van de toren. De toren werd twee jaar geleden nog gedeeltelijk gerestaureerd nadat in 2005 beslist werd dat hij als herinnering aan de melkerij moest blijven staan. De politie zal dag en nacht de huizen bewaken.

Voor vier gezinnen in de nieuwe wijk Stroobloem wordt het de komende nachten logeren bij vrienden of familie. De voorbije dagen is de oude fabrieksschouw van de melkerij onderzocht en die bleek instabiel. Burgemeester Dieter Wouters wilde met het aangekondigde stormweer geen enkel risico nemen. “We hebben nieuwe scheuren in de wand en de fundering vastgesteld”, zegt burgemeester Dieter Wouters. “We hadden van buurtbewoners ook al verschillende meldingen gekregen. Een landmeter had de voorbije week geen verschillen meer gemeten, maar volgens een stabiliteitsingenieur waren de risico’s toch te groot geworden. Daarom hebben we in overleg met brandweer en politie beslist om de woningen te laten ontruimen, maar ook de toren te laten ontmantelen. Die werken zullen woensdagmorgen al starten.”

Ik vraag me af hoe het kan dat hij nu instabiel is, terwijl hij twee jaar geleden nog is gerestaureerd. Zou die grote bouwput er iets mee te maken hebben ? Daardoor is er natuurlijk wel veel grondwater weggepompt Buurtbewoner

Herkenningspunt

De melkerij van Loenhout werd gebouwd in 1896 en maakte vooral naam en faam door de boter ‘De Stroobloem’ die er werk gemaakt. Ruim een eeuw lang was de melkerij het centrum van Loenhout, maar in 2005 kwam door de overname door Milcobel een einde aan het verhaal. In 2012 verdween de hele site, maar werd wel afgedwongen dat de fabrieksschouw gerestaureerd moest worden én moest blijven staan. Nu zal het monument dus verdwijnen, al lijkt toch niet iedereen daar meteen wakker van te liggen. “Het heeft wel iets natuurlijk, maar echt missen? Neen”, zegt een jonge vader die recent in de nieuwbouwwijk is komen wonen. “Het was vooral gemakkelijk als aanknopingspunt voor de pakjesdienst: indraaien aan de toren. Want na drie jaar kent Google Maps onze straat De Stroobloem nog altijd niet (lacht).”

Een wat oudere buurtbewoner komt toch nog snel een foto maken nu de toren nog rechtstaat. “Ergens ga ik het wel missen, want die staat hier tenslotte al een ‘eeuwigheid’. Maar ik vraag me wel af hoe het kan dat hij nu instabiel is, terwijl hij twee jaar geleden nog is gerestaureerd. Zou die grote bouwput er iets mee te maken hebben ? Daardoor is er natuurlijk wel veel grondwater weggepompt.”

Afbraakwerken

Een afbraakfirma komst woensdagmorgen om 6 uur ter plaatse om de afbraakwerken te starten. Die moeten dan normaal tegen vrijdagmiddag zijn afgerond. De straat zal ook afgezet worden met nadarhekken. “We hebben wel beslist om er permanent politiebewaking te zetten omdat die vier huizen nu wel onbewaakt achterblijven en dat is altijd een risico”, zegt burgemeester Wouters.

“We zijn wel blij dat de mensen snel een oplossing hebben kunnen vinden. Misschien is het ergens jammer dat de toren moet verdwijnen, maar met een gebouw van 25 meter hoog waarvan de stabiliteit niet gegarandeerd is, kan je geen enkel risico nemen.” Wijkagent Mieke was de eerste die dinsdagavond post mocht vatten aan de toren. “Ik heb het zelf nog doorgegeven recent dat ik vond dat hij scheef stond. Er zitten ook heel wat stenen los. Dus misschien is het toch geen slechte zaak.”

Nieuw project

De Melkerij in Loenhout sloot eerder onverwacht haar deuren in 2005. Voor de site werd een nieuwe invulling gezocht en gevonden. Het bestaande zuiveringsstation werd overgenomen door Aquafin. Alle magazijnen werden afgebroken en de site werd verkaveld met ruimte voor 24 eengezinswoningen en 36 appartementen. In de stedenbouwkundige voorschriften werd opgelegd dat er zoveel mogelijk architecturale elementen moesten opgenomen worden die naar de vroegere melkerij zouden verwijzen. Zo werd de oude fabrieksschouw gerestaureerd en maakte deze sindsdien als ‘landmark’ blijvend deel uit van deze site te Loenhout.