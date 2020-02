Evenementenweide krijgt houtrand met duizend bomen en struiken Toon Verheijen

05 februari 2020

09u11 0 Wuustwezel De gemeente Wuustwezel en het Regionaal Landschap de Voorkempen slaan samen met Kempens Landschap, de landbouwers Natuurpunt en eigenaars van gronden de handen in elkaar om de natuur-, landschap- en landbouwwaarden in het gebied De Kleine Beek op te waarderen.

De Gasthuisdreef, de gasthuishoeves, het Uilenbos, de vallei van Kleine Beek met zijn statige bomenrijen en de weilanden vormen samen een uniek landschap aan de rand van het dorp. Jaren geleden werd de Gasthuisdreef al in ere hersteld. Nu wordt ingezet op het landschap.

Duizend bomen

Een eerste concrete actie voor dit jaar is de aanplant van een houtkant op de evenementenweide van de gemeente. “Zo wordt de nieuwe sterrenwacht mooi geïntegreerd in de omgeving”, zegt schepen Sus Vissers (CD&V). “De voorbereidende werken zullen worden uitgevoerd door Natuurwerk vzw in opdracht van het Regionaal Landschap. In het totaal zullen hier een duizendtal plantjes worden aangeplant. Bijzonder is dat de meeste van deze soorten bijvriendelijk zijn en nectar en stuifmeel bevatten. Ook de imkers zullen ons dankbaar zijn. We planten onder meer groene beuk, gewone hazelaar, vogelkers, Sporkehout, boswilg, vlier en Gelderse Roos aan.”