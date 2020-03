Eerstejaars Stella Matutina maken ludiek filmpje op begingeneriek van Thuis Toon Verheijen

20 maart 2020

16u30 2 Wuustwezel De eerstejaars van Stella Matutina hebben de voorbije dagen een ludiek filmpje gemaakt.

Het idee kwam van communicatieverantwoordelijke Leen Vermeiren van de school. “Enkele dagen geleden lanceerde ik een oproep aan onze eerstejaars om een kort videofragmentje op te nemen of de aangepaste begingeneriek van Thuis in te zingen”, vertelt Leen. “Ze reageerden met velen. Heel hartverwarmend. Ik heb alles in een videoclip gemonteerd. Ik ben echt zo trots op onze leerlingen. Bovendien was het voor hen een leuke afleiding. De reacties van andere leerlingen, collega’s en ouders zijn ook hartverwarmend. Het filmpje tovert toch ook een beetje een lach op je gezicht.”