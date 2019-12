Eerste boomplantactie levert meteen goed voor honderd bomen en zeshonderd struiken Toon Verheijen

11 december 2019

19u55 0 Wuustwezel Leerlingen van ’t Blokje in Loenhout trokken woensdag naar de omgeving van de Dijkweg om er samen met schepenen Sus Vissers en Kris Van Looveren (beiden CD&V) en arbeiders van de technische dienst de laatste hand te leggen aan een boomplantactie. De voorbije dagen werden er immers 100 bomen en 600 struiken in de omgeving aangeplant.

“Het gaat om de eerste boomplantactie in ons nieuw plan om de komende jaren niet minder dan 1.500 bomen aan te planten”, zegt schepen Sus Vissers. “Dat was ook een van de zaken die naar voren kwam in de bevraging die we gedaan hebben bij onze inwoners. Zij wilden meer en vooral kwalitatief groen. En er is niet alleen het plan van de gemeente. Zo was er ook een behaagactie van Natuurpunt waar 154 haagpakketten (3.000 planten) en een zestigtal bomen zijn verkocht. Via Bosgroep Antwerpen Noord werden een 1.500-tal kleinere boomsoorten uitgedeeld en via het Regionaal Landschap de Voorkempen nog eens 182 fruit- en hoogstammige bomen.”

Inheems

Voor de aanplant aan de Dijkweg in Loenhout werd gekozen uit verschillende soorten bomen en struiken zoals wilde kastanjes, wintereiken, winterlindes en fruitbomen. Ook bij toekomstige plantacties zal er telkens gekozen worden voor een variëteit aan planten. Er wordt ook vooral gekozen voor streekeigen en autochtone planten. “Die zijn goed aangepast zijn aan de bodem en leefomstandigheden waardoor ze een grotere overlevingskans hebben dan ingevoerde soorten”, zegt Vissers. “Hun groei- en bloeicyclus is afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora zoals de bloemetjes en de bijtjes. Hoogstam(fruit)bomen zijn dan weer een trekpleister voor allerlei nuttige en leuke diersoorten zoals kleine bonte specht, boomkruiper, vleermuizen, mieren, hommels en ga zo maar door. Ze zijn het hele jaar door een thuis voor tal van insecten.”

Bomencharter

De gemeente sluit ook aan bij het burgerinitiatief van Jo Maes. De auteur van kinderboeken en kunstschilder en inwoner van Bertem stelt zich tot doel om in Vlaanderen meer dan 1 miljoen bomen aan te planten tegen 2024. De gemeente Wuustwezel ondersteunt dit initiatief.