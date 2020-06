Eén van de eerste grote evenementen na de lockdown: Bloemencorso gaat uit op 13 september (als er geen nieuwe golf komt) Toon Verheijen

19 juni 2020

13u46 10 Wuustwezel Liefhebbers van de Bloemencorso in Loenhout – en die zijn meestal toch met zo’n 15.000 – kunnen opgelucht ademhalen. De organisatie heeft van de gemeente groen licht gekregen. Het één van de eerste grote evenementen na de lockdown. “Natuurlijk komen er aanpassingen”, zegt voorzitter Herman Verschraegen. “Maar nieuw dit jaar: iedereen die wil, mag meedoen. Bouw dus gerust zelf thuis een wagentje.”

De Bloemencorso in Loenhout is de jaarlijkse hoogmis voor het dorp. Jaarlijks komen meer dan 15.000 kijklustigen naar de praalwagens kijken. De bloembollen voor de dahlia’s werden maanden geleden al geplant, maar het was nog niet duidelijk of het allemaal kon doorgaan.

Nu is de knoop uiteindelijk doorgehakt. De Bloemencorso nieuwe stijl komt er. “We hebben de voorbije weken veel overlegd met ons eigen bestuur, de politie, de buurtschappen, andere bloemencorso’s en uiteraard ons gemeentebestuur”, zegt voorzitter Herman Verschraegen. “We willen allemaal hetzelfde: een prachtige én veilige corso. We gaan nu gewoon verder met de voorbereidingen omdat het licht nog altijd op groen staat. We beseffen ook wel dat het lot nog altijd in de handen van de Nationale Veiligheidsraad blijft liggen. Nu zijn de cijfers onder controle, maar je weet nooit.”

Geen praalwagens

Het bestuur heeft na intensief overleg met de buurtschappen, de wagenontwerpers en de wagenbouwers besloten om dit jaar géén praalwagens te bouwen in de grootste categorie. “Dat heeft verschillende redenen”, zegt Verschraegen. “Op die manier kunnen we op een veilige en verantwoorde manier onze wagens bouwen en worden de kosten ook geminimaliseerd mocht de Nationale Veiligheidsraad alsnog een andere beslissing nemen. We gaan ook zonder jury werken. We gaan dit jaar de Corso rijden voor onze toeschouwers en niet voor de wedstrijd. Publiek blijft uiteraard welkom, maar we vragen met aandrang om ook dan de social distance te bewaren.”

Iedereen mag mee doen

Ook Dennis van der Meer, sinds enkele jaren de woordvoerder van de Bloemencorso, is opgelucht dat het evenement kan doorgaan. “De Bloemencorso is meer dan een optocht met mooie wagens. Het is een sociale happening waarbij echt héél het dorp betrokken is”, zegt Dennis. “Die solidariteit willen we echt behouden. We zijn er ook van overtuigd dat de wagens nog wel op tijd klaar zullen geraken, want de meesten beginnen toch pas in de zomer te bouwen en omdat er meer mensen gaan thuis blijven zullen er ook wel genoeg helpende handen zijn.”

Het leuke is: het bestuur van de Corso doet een oproep aan héél Loenhout om mee te doen. “Iedereen die zin en ambitie heeft, mag meerijden in onze stoet dit jaar. Mensen kunnen thuis in hun eigen garage een wagen(tje) bouwen. Uiteraard zullen de twaalf buurtschappen ook diverse wagens bouwen, maar we hopen echt op kleurrijke stoet met een overvloed aan zelfgebouwde jeugd- en kinderwagens.”

Goed overleg

Wie ook trots is, is burgervader Dieter Wouters (CD&V). Al blijft hij ook voorzichtig. “De gezondheid is het allerbelangrijkste”, zegt Wouters. “Dat beseffen ze maar al te goed bij de organisatie. Er zijn constructieve gesprekken geweest tussen de gemeente, onze veiligheidscel en de organisatie van de corso. We hebben duidelijke afspraken gemaakt en mocht de situatie in ons land veranderen, dan zal ik niet aarzelen om de corso alsnog te annuleren. Alle betrokken partijen zijn hiervan op de hoogte. Maar voorlopig hoop ik echt dat we deze zomer kunnen uitkijken naar een prachtige Bloemencorso.”