Drie inbrekers opgepakt na inbraken in Hoogstraten en Wuustwezel Toon Verheijen

17 februari 2020

19u20 6 Wuustwezel De politie Voorkempen heeft drie inbrekers kunnen arresteren die in aanmerking komen voor feiten in Kalmthout en Hoogstraten. De verdachten zijn tussen de 23 en 33 jaar oud.

Bij een van de inbraken in Wuustwezel was het alarm afgegaan en een getuige had de vluchtwagen gezien. Hij verwittigde meteen de politie waardoor ook patrouilleploegen van de omliggende politiezones Voorkempen en Noorderkempen op de hoogte waren.

Een uur na de eerste melding, dook het voertuig plots op in Brecht. De drie inzittenden zetten het na een korte achtervolging op een lopen. Eén verdachte werd onmiddellijk gevat. Verschillende ploegen van omliggende politiezones leveren bijstand en ook de speurhond en de helikoptersteun van de federale politie werden ingezet waarna ook de tweede en derde verdachte gevat worden. De drie Chileense verdachten van 23, 23 en 33 jaar werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout.